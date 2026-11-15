Понад 800 ударів за добу — росіяни атакували 48 населених пунктів Запоріжжя

Упродовж доби російські війська 877 разів атакували Запорізьку область. Під ударами опинилися 48 населених пунктів: окупанти застосовували авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію. За повідомленням очільника області, внаслідок атак на Запоріжжя та Запорізький район поранені 32 людини, серед них четверо дітей.

Російські військові атакували регіон одразу з кількох видів озброєння. Найбільше ударів припало на безпілотники — їх за добу зафіксували 685. Переважно це були FPV-дрони.

Росіяни завдали 34 авіаударів

Протягом доби російська армія здійснила 34 авіаційні удари по населених пунктах області. Під обстрілами опинилися Запоріжжя, Зарічне, Балабине, Комишуваха, Жовта Круча, Жовтеньке, Одарівка, Новотроїцьке, Новорозівка, Блакитне та Таврійське.

Також авіація атакувала Оріхів, Копані й Васинівку.

Майже 700 атак безпілотниками

Найбільшу кількість ударів російські війська завдали за допомогою БпЛА. За даними Івана Федорова, 685 безпілотників різних типів, переважно FPV, атакували десятки населених пунктів. Серед них — Запоріжжя, Кушугум, Новоолександрівка, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівка, Лук'янівське, Річне та Новояковлівка.

Також під атаками дронів були Оріхів, Щербаки, Новоданилівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Преображенка, Новопавлівка, Чарівне, Білогір'я, Червона Криниця, Єгорівка та Новоселівка.

Безпілотники били й по Гуляйпільському, Копанях, Долинці, Гіркому, Верхній Терсі, Рівному, Воздвижівці, Добропіллю, Різдвянці, Придорожньому, Косівцевому, Новому Запоріжжю та Тернуватому.

Під обстрілами були й прифронтові громади

Окрім авіації та дронів, російські війська застосовували реактивні системи залпового вогню. За добу зафіксували чотири такі обстріли. Вони припали на Червоний Яр, Таврійське та Новоандріївку.

Ще 154 удари росіяни завдали з артилерії. Під вогнем опинилися Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівка, Лук'янівське, Оріхів, Щербаки, Новоданилівка, Новоандріївка та Мала Токмачка. Також артилерія обстрілювала Преображенку, Чарівне, Білогір'я, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Верхню Терсу, Воздвижівку, Добропілля та Косівцеве.

Пошкоджені будинки, інфраструктура та автомобілі

За інформацією обласної влади, після російських атак надійшло 471 повідомлення про пошкодження. Йдеться про житлові будинки, об'єкти інфраструктури та автомобілі. Внаслідок ударів по Запоріжжю та Запорізькому району, за повідомленням Івана Федорова, поранення дістали 32 людини, зокрема четверо дітей.

Масштаби руйнувань та наслідки обстрілів у громадах області продовжують уточнювати. Про це 15 листопада повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Унаслідок російського удару по Запоріжжю вдень 14 листопада кількість постраждалих збільшилася до 22 осіб.

Російські терористичні війська 14 листопада завдали удару по Вознесенівському району Запоріжжя. Є поранені мирні мешканці.

Читай нас у