Поранений під час оборони Харкова військовий став техніком українських F-16

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Miroshka, старший технік з експлуатації літаків F-16 107-го авіакрила, спочатку мріяв стати пілотом винищувача.

Однак під час оборони Харкова у 2022 році він дістав акубаротравму. Через ризик небезпечних перевантажень медики не рекомендували йому літати на винищувачах.

Попри це, військовий не відмовився від роботи з бойовою авіацією. Він пройшов курси підготовки техніків F-16, щоб стати одним із перших механіків цих літаків в Україні. Після повернення додому майже одразу долучився до бойової роботи.

Тепер Miroshka відповідає за технічну готовність винищувачів до кожного вильоту. Він перевіряє літаки вдень і вночі та хвилюється за пілотів, які вирушають на бойові завдання.

Найбільшою нагородою для техніка є успішне виконання завдання та безпечне повернення льотчика. А слова пілота «Без зауважень» після посадки означають, що роботу виконано на 100%.

Джерело: АрміяInform, 107-ме авіакрило

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