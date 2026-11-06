Порти Ростовської області опинилися під загрозою банкрутства через атаки українських дронів, — губернатор

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Російські порти в Ростові-на-Дону, Таганрозі та Азові можуть припинити роботу через погіршення фінансового становища, спричинене атаками українських безпілотників і перебоями судноплавства. Губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь заявив, що без допомоги федеральної влади регіон ризикує втратити всі три портові підприємства.

«Звичайно, вони [порти] теж переживають складні часи. Усі три наші порти… працюють буквально вручну. За цих кредитів залишилася виплата за виплатою заробітної плати», — заявив Слюсарь.

За його словами, внаслідок ударів ЗСУ пошкоджено причальні стінки, резервуари та інші об’єкти портової інфраструктури. Через зупинку транспортних хабів і фактичний колапс судноплавства в Азово-Чорноморському басейні в регіоні запровадили режим надзвичайної ситуації регіонального характеру.

Попри складну ситуацію, три портові підприємства продовжують виплачувати заробітну плату всім сімом тисячам працівників. За словами губернатора, це призводить до стрімкого погіршення фінансового становища компаній.

«Якщо ми зараз не допоможемо цій галузі, то ми її втратимо», — заявив Юрій Слюсарь.

Ще в жовтні губернатор попереджав, що через атаки безпілотників і обмеження судноплавства портовим та судноплавним компаніям Ростовської області загрожує банкрутство.

Проблеми з судноплавством в Азовському та Чорному морях впливають і на російський експорт. Раніше через ці морські басейни проходило близько 80% експорту російського зерна.

Через перебої в роботі портів Росія вперше почала відправляти такі вантажі через Мурманськ і порти, розташовані на узбережжі Північного Льодовитого океану.

Таким чином, атаки на портову інфраструктуру та обмеження судноплавства створюють додаткові труднощі для російської логістики й експорту.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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