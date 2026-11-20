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Українські удари по Керченському мосту суттєво ускладнили постачання російських військ в окупованому Криму та на півдні України. Через руйнування автомобільної частини переправи та пошкодження залізничного сполучення армія РФ змушена шукати альтернативні маршрути для перевезення військових і техніки.

Тепер російські окупанти дедалі більше покладаються на сухопутні шляхи постачання, які також перебувають під ударами українських Сил оборони.

За даними аналітиків, українські військові атакували Керченський міст тричі протягом трьох днів. У ніч із 18 на 19 листопада Сили оборони застосували берегові ракети «Нептун», унаслідок чого було пошкоджено залізничне полотно.

Цей удар став продовженням попередніх атак, які призвели до повного руйнування автомобільної частини мосту. Таким чином, російські війська зіткнулися з обмеженнями одразу на двох основних транспортних напрямках переправи.

В ISW зазначають, що пошкодження мосту матиме подальші наслідки для російської військової логістики. Зокрема, окупанти будуть змушені активніше використовувати автомобільну трасу М-14, яка проходить уздовж південного узбережжя окупованих територій України та з'єднує Ростовську область із Кримом.

Однак цей маршрут також перебуває під інтенсивними українськими ударами. За оцінкою аналітиків, одночасне ураження Керченського мосту та сухопутних шляхів постачання створює додаткові труднощі для забезпечення російського угруповання на південному напрямку.

Експерти звертають увагу, що успішним ударам по мосту передувала системна кампанія ЗСУ зі знищення російської протиповітряної оборони. Українські військові атакували зенітні ракетні комплекси, радіолокаційні станції та мобільні вогневі групи в окупованому Криму, на півдні України, а також у Ростовській області та Краснодарському краї РФ.

Такі дії, за висновками ISW, послабили можливості російської ППО та створили умови для подальших ударів по стратегічно важливих об'єктах.

Водночас російський диктатор Володимир Путін під час саміту АТЕС заявив, що Керченський міст нібито є виключно цивільним об'єктом і не використовується для перевезення військової техніки, боєприпасів чи пального.

Аналітики ISW спростовують ці твердження. Вони наголошують, що російська армія використовувала міст для військових перевезень і продовжувала залежати від нього для забезпечення окупації Криму.

За оцінкою інституту, українські удари по Керченському мосту є частиною ширшої кампанії зі знищення та послаблення російських наземних шляхів постачання на всьому театрі бойових дій.

Про це повідомляється із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Нагадаємо, що Україна атакувала Керченський міст, рух перекрито.

Мадяр показав дрони, якими уразили Керченський міст.

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