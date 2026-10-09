Посланці президента Трампа проведуть у Маямі переговори щодо України — France 24

Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер у п’ятницю зустрінуться в Маямі, США, з представниками України та Європи, щоб обговорити нові ідеї щодо завершення війни Російської Федерації — держави-агресора — проти України. За даними France 24, американська сторона прагне сформувати спільну пропозицію для врегулювання.

Склад української делегації

Президент України Володимир Зеленський підтвердив проведення переговорів і повідомив, що вони триватимуть два дні. До української делегації мають увійти керівник Офісу президента Кирило Буданов, а також Рустем Умєров, Сергій Кислиця та Давид Арахамія. За словами Зеленського, до переговорної групи також очікують приєднання європейських представників.

Джерела у США повідомили AFP, що Віткофф і Кушнер обговорять пропозиції, які американські переговорники почали розробляти під час нещодавніх контактів із російською та українською сторонами. До консультацій також запросили радників із національної безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини, а також посадовців НАТО і Європейського Союзу.

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Гарантії безпеки та післявоєнний план

Серед тем зустрічі мають бути гарантії безпеки для України, план економічного процвітання після війни та інші аспекти конфлікту. Американські посадовці також повідомили, що європейські представники висловлювали Вашингтону занепокоєння через вартість енергії напередодні зими.

Переговори відбудуться після російського удару по автобусах у Краматорську, внаслідок якого, за даними джерела, загинули 30 людей. Попередні раунди переговорів не дали відчутного поступу до миру, оскільки Москва не погоджувалася відмовитися від своїх максималістських умов.

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