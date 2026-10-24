Посол США Том Роуз розкритикував європейських лідерів — Interia

Посол США в Польщі Том Роуз у п’ятницю розкритикував європейських лідерів за те, що, за його словами, вони покладаються на американські кошти, зброю та готовність США ризикувати життями своїх громадян у питанні підтримки України. У дописі на платформі X дипломат навів Польщу як приклад, використавши хештег #belikePoland.

Як повідомляє Interia, Роуз заявив, що Європа небезпідставно вважає Російську Федерацію — державу-агресора — екзистенційною загрозою. Водночас він стверджує, що надто багато європейських лідерів очікують, що Сполучені Штати протистоятимуть цій загрозі замість них.

Заяви про завершення війни

Американський дипломат також закинув неназваним європейським лідерам, що вони наполягають на продовженні війни та звинувачують президента США Дональда Трампа у «зраді», коли той прагне її завершити. Роуз висловив думку, що Україна не може перемогти у війні, а спроба укласти мир може дати їй можливість зберегти незалежність.

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Позиція щодо Європи та Ірану

Посол також заявив про контраст між позицією Європи щодо України та війни США з Іраном. За його словами, коли під загрозою є європейські інтереси, війну вважають справою Америки; коли ж ідеться про інтереси США, її також вважають виключно американською війною.

Наприкінці допису Роуз заявив, що вболівання за Україну збоку не допоможе виграти війну чи зупинити вбивства. Він також назвав критику Трампа за спроби завершити війну не стратегією, а приводом не мати її.

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