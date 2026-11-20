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Посол України в Австрії Василь Химинець назвав цинічним і морально неприйнятним проведення концертів російського культурного колективу в Австрії на тлі російської атаки на посольство країни в Києві.

Дипломат звернув увагу на виступи «Великого хору донських козаків» (Bolschoi Don Kosaken), керівника якого Петра Худякова у 2018 році нагородив Володимир Путін медаллю Пушкіна.

За словами Химинця, уламки російського дрона влучили в будівлю австрійського посольства в Києві, тоді як пов’язаний із Росією колектив продовжує виступати на австрійських майданчиках, зокрема у Відні та Клостернойбурзі.

Гастролі ансамблю в Австрії заплановані з 22 листопада 2026 року до 8 січня 2027-го. Більшість концертів платні, безкоштовний вхід передбачений лише на окремі заходи.

Джерело: Василь Химинець, соцмережа X.

Федеральна міністерка європейських і закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер підтвердила, що внаслідок російської повітряної атаки на Київ у четвер, 19 листопада 2026 року, будівля австрійського посольства зазнала пошкоджень.

У четвер, 19 листопада 2026 року, під час атаки російських безпілотників на Київ у Шевченківському районі столиці зазнав пошкоджень Володимирський кафедральний собор. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

19 листопада росіяни атакували Київ ударними безпілотниками. Пошкодження зафіксували у Голосіївському, Деснянському та Подільському районах столиці.

Нагадаємо, у Києві дрон влучив в офісну будівлю в Подільському районі.

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