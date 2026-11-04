Постраждалі від російського удару по Комишувасі отримають до 50 тисяч гривень допомоги

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Родини загиблих унаслідок російської атаки на Комишуваху Запорізької області отримають кошти на поховання, а пораненим виплатять грошову допомогу з обласного бюджету. Розмір виплат для однієї постраждалої людини може сягнути 50 тисяч гривень.

«Родини загиблих і поранені внаслідок російського удару по Комишувасі не залишаться сам на сам із бідою. Люди пережили страшну трагедію. Втратили найдорожчих, отримали тяжкі травми. Зараз важливо подбати про кожного, хто постраждав», – йдеться у повідомленні.

За словами Михайла Семікіна, обласна влада профінансує поховання загиблих коштом регіонального бюджету. Для людей, які отримали поранення внаслідок російського удару, передбачили такі виплати:

20 тисяч гривень – у разі поранень середньої тяжкості;

додаткові 30 тисяч гривень – у разі тяжчих поранень.

Таким чином, загальна сума допомоги для одного пораненого може становити до 50 тисяч гривень.

«Також залучаємо гуманітарних партнерів і благодійників. Забезпечимо супровід в оформленні всіх необхідних документів. Люди не повинні долати бюрократичні труднощі в такий важкий час. Ми не можемо повернути втрачені життя чи вгамувати біль рідних. Але зробимо все від нас залежне, щоб жодна родина не залишилася наодинці зі своїм горем», – додав Семікін.

Нагадаємо, 2 листопада російські війська завдали щонайменше дев'ять ударів керованими авіабомбами ФАБ-3000 по центру селища Комишуваха Запорізької області. Атака призвела до численних жертв.

На місці влучань триває пошуково-рятувальна операція. Рятувальники деблокували з-під завалів тіла 31 загиблого. Водночас 59 людей досі вважаються зниклими безвісти.

Також відомо про 28-річного рятувальника, який постраждав унаслідок повторного російського удару 2 листопада. Чоловік перебуває в одній із лікарень Запоріжжя з тяжкими травмами.

Його батько розповів, що після операції, коли вперше побачив сина, обійняв його та сказав: «Ти живий. Дай бог, щоб ти остався живий».

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

У Комишувасі Запорізької області рятувальники деблокували з-під завалів тіла 31 людини, яка загинула внаслідок російського авіаудару. Особу 12 загиблих уже встановили.

Російські окупаційні війська оприлюднели відеозаرسфіксованого воєнного злочину — авіаційного удару по загальноосвітній школі в селищі Комишуваха, де в момент атаки місцеві жителі отримували гуманітарну допомогу. Унаслідок скидання тритонної авіабомби загинули щонайменше 33 людини, п'ятеро дістали поранення, а зниклими безвісти під завалами зруйнованого укриття вважаються ще понад 50 осіб.

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