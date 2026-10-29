Повітряні сили спростували фейк РФ про удар по вокзалу в Дніпрі

Після російського удару по залізничному вокзалу в Дніпрі російські пропагандисти почали поширювати твердження, що руйнування нібито спричинила українська протиповітряна оборона. Повітряні сили ЗСУ спростували ці заяви та оприлюднили фотографію уламків російського реактивного безпілотника, знайдених просто на пероні. У військовому відомстві наголосили, що такі повідомлення є спробою перекласти відповідальність за атаку на Україну.

Після чергової російської атаки на Дніпро в інформаційному просторі почали поширювати повідомлення про нібито причетність української ППО до руйнувань на залізничному вокзалі. Повітряні сили ЗСУ назвали такі твердження фейком і опублікували фотодоказ на підтвердження своєї позиції. На знімку видно уламки російського реактивного безпілотника, які лежать безпосередньо на пероні вокзалу. Саме цю фотографію військові навели як доказ того, що на території залізничного об’єкта впав російський дрон.

У військовому відомстві заявили, що російська сторона намагається використати наслідки власної атаки для поширення дезінформації. За словами військових, такі повідомлення мають відвернути увагу від дій російської армії та перекласти провину за загибель і поранення цивільних на Україну. «Мета окупантів очевидна і незмінна — цинічне виправдання власних воєнних злочинів, залякування українців та спроби перекласти відповідальність за загибель цивільних», — наголосили в Повітряних силах.

Російська пропаганда намагається перекласти відповідальність

У Повітряних силах зазначили, що звинувачення української ППО є частиною інформаційної кампанії Росії після ударів по українських містах. Такі заяви можуть створювати хибне враження, ніби пошкодження цивільних об’єктів спричинили українські військові, а не російські атаки.

Водночас оприлюднена фотографія підтверджує наявність уламків російського безпілотника на пероні, але сама по собі не розкриває всіх обставин удару. Для повного встановлення деталей важливо враховувати також дані розслідування та повідомлення відповідних служб. «Це черговий доказ того, що ціллю ворога є саме мирна інфраструктура та люди», — заявили в Повітряних силах.

Військові закликали українців не поширювати неперевірені повідомлення та користуватися інформацією з офіційних і надійних джерел. Особливо це важливо після обстрілів, коли в мережі швидко з’являються непідтверджені версії подій. Повітряні сили наголошують: заяви російської пропаганди не варто сприймати як достовірну інформацію без перевірки. У випадку з ударом по вокзалу в Дніпрі військові оприлюднили фотографію уламків російського реактивного безпілотника, щоб спростувати версію про нібито причетність української ППО. Про це повідомляє Повітряні сили у Telegram.

Нагадаємо, окупанти 29 жовтня атакували залізничний вокзал у Дніпрі.

Укрзалізниця уточнила обставини російського удару по залізничному вокзалу в Дніпрі, внаслідок якого загинули та постраждали цивільні пасажири. За даними компанії, на вокзалі заздалегідь оголосили повітряну тривогу, а після виявлення підвищеної небезпеки пасажирів електропоїзда, який мав прямувати до Запоріжжя, почали евакуювати. До моменту удару залишалося понад 10 хвилин.

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