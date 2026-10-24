Повітряні сили ЗСУ на півдні знищили командні пункти та укриття окупантів разом з особовим складом

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Українські пілоти завдали серії авіаційних ударів по позиціях російських окупантів в операційній зоні Угруповання військ «Південь». Унаслідок влучань знищено командні пункти, укриття та позиції противника разом з особовим складом.

Екіпажі винищувачів Повітряних сил ЗСУ виконали низку бойових вильотів за запитом Угруповання військ «Південь».

Українська авіація завдала ударів по виявлених об’єктах російських загарбників. За наявною інформацією, точні влучання дозволили знищити ворожі командні пункти, укриття та позиції, де перебували російські військовослужбовці.

Кадри бойової роботи української авіації та результати ударів оприлюднили в офіційному телеграм-каналі Угруповання військ «Південь».

Увечері 23 жовтня Сили оборони України завдали ракетного удару по підприємству «Протон» у російському Орлі. Для атаки могли використати щонайменше п’ять крилатих ракет Storm Shadow / SCALP. На оприлюднених кадрах видно значні руйнування одного з виробничих цехів, який міг бути повністю знищений.

Уночі 24 жовтня в російському Ростові після вибухів виникли перебої з електропостачанням і спалахнула пожежа. Частина міста залишилася без світла.

У суботу, 24 жовтня, у російському місті Тольятті Самарської області пролунала серія потужних вибухів, після яких виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією, безпілотники атакували підприємство «Тольяттікаучук».

У російському місті Орел після ракетного удару зазнав значних руйнувань завод «Протон», який виробляє електронні компоненти для промисловості та спеціальної техніки. За повідомленнями російських медіа й оприлюдненими фотографіями, на підприємстві зруйновано щонайменше один виробничий цех, а частина поверхів, дах і фасад будівлі обвалилися. За даними українських джерел, продукцію заводу використовують і в російському військово-промисловому комплексі.

У московському діловому центрі «Москва-Сіті» евакуювали людей із комплексу IQ-квартал, де розташовані офіси трьох російських міністерств.

У Москві, Росія, розпочали евакуацію пасажирів із частини терміналів аеропорту Шереметьєво після запровадження повітряної тривоги. Також тимчасово обмежили авіаційні операції в чотирьох аеропортах московської агломерації, повідомляє RMF24 .

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