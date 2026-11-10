ППО протягом дня знешкодила 138 ворожих повітряних цілей над Україною

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Протиповітряна оборона Збройних сил України знешкодила 124 безпілотники та 14 реактивних баражуючих боєприпасів «Бандероль/Дань-Т», якими російська армія атакувала країну впродовж дня 10 листопада.

«Із 06:30 до 19:00 вівторка російські загарбники атакували Україну 155 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера та дронами інших типів, а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та баражуючими боєприпасниками», — повідомили в Повітряних силах ЗСУ. Загалом українським захисникам вдалося збити або пригнітити 138 повітряних цілей, із яких 73 безпілотники були реактивними.

Джерело: Повітряні сили Збройних сил України.

У ніч проти 10 листопада російські війська атакували Україну 162 безпілотниками, з яких сили протиповітряної оборони знешкодили 135. Атака розпочалася ввечері 9 листопада.

У ніч проти 9 листопада російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Україну. Для ударів противник застосував 317 ударних безпілотників різних типів, зокрема реактивні дрони, а також керовані засоби ураження «Бандероль».

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