ППО України збила 257 російських дронів і 52 ракети під час нічної атаки

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Сили протиповітряної оборони знешкодили 257 безпілотників і 52 ракети, якими російські війська атакували Україну з вечора 2 листопада. Серед перехоплених цілей – три балістичні та 49 крилатих ракет.

З 18:00 понеділка, 2 листопада, ворог атакував:

балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23, протикорабельними ракетами «Циркон» із Ростовської, Воронезької та Курської областей;

59 крилатими (авіаційними) ракетами повітряного, наземного базування Х-101/Х-59/Х-69/«Іскандер-К» із Вологодської, Оренбурзької, Орловської областей;

289 ударними БПЛА типу Shahed (120 із них — реактивні), «Гербера» і дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), тимчасово окупований Донецьк, а також Гвардійське і Чауда (тимчасово окупований Крим).

Основними напрямками удару були Київська, Харківська, Вінницька і Дніпропетровська області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 вівторка, 3 листопада, ППО збила / подавила 309 цілей:

три балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23/«Циркон»;

49 крилатих ракет Х-101/Х-59/Х-69/«Іскандер-К» (інформація стосовно трьох ракет уточнюється);

257 дронів.

Зафіксовані влучання на 23 локаціях, а також падіння збитих цілей (уламків) на 14 локаціях.

Джерело: Повітряні сили

У ніч проти 3 листопада російські війська завдали авіаційного удару по Немишлянському району Харкова. Унаслідок атаки постраждали 73 людини, серед яких пацієнти лікарні, медичні працівники та мешканці прилеглих будинків.

У Дніпрі до 15 зросла кількість поранених унаслідок російської атаки вранці 3 листопада. Троє чоловіків перебувають у тяжкому стані.

У ніч проти 3 листопада російські війська завдали удару по Харкову балістичними ракетами та керованими авіабомбами. Одне з влучань зафіксували на території медичного закладу в Немишлянському районі міста. Станом на 06:15 кількість постраждалих зросла до 62 осіб.

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