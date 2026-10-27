ППО України збиває 60-80% російських реактивних дронів – Генштаб

0:00 / 0:00

За результатами аналізу останніх трьох місяців, середній показник знищення російських реактивних ударних безпілотників типу «Герань-4» силами протиповітряної оборони України становить майже 60%, а під час відбиття окремих атак досягає 80%.

Важливу роль у ліквідації реактивних дронів відіграє тактична авіація — літаки F-16, Mirage та МіГ-29. Паралельно триває посилення «малої ППО» за допомогою новітніх систем Skynex, Skyranger, Terrahawk Paladin, зенітних установок Gepard, а також мобільних вогневих груп, оснащених ПЗРК.

Окрім цього, Сили оборони випробовують нові вітчизняні дрони-перехоплювачі, окремі зразки яких уже мають на своєму рахунку десятки збитих реактивних безпілотників ворога.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ.

Ефективність збиття російських реактивних безпілотників у деяких випадках сягає 85%, однак на роботу української ППО впливають погода, інтенсивність атак і дефіцит ракет. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що туман ускладнює перехоплення цілей, але водночас створює труднощі й для російської сторони.

На військовому аеродромі «Гвардійське» в окупованому Криму будують нові укриття для російських безпілотників типу «Герань». За супутниковими знімками, на території об’єкта зводять понад 20 укриттів для дронів і близько 40 менших споруд, схожих на гаражі.

Читай нас у