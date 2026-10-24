ППО України знешкодила 101 зі 126 російських безпілотників за ніч

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У ніч проти 24 жовтня Сили протиповітряної оборони України знешкодили 101 зі 126 ударних безпілотників, якими російські війська атакували країну. Серед перехоплених дронів було 50 реактивних безпілотників типу Shahed.

За даними військових, із 18:00 п’ятниці, 23 жовтня, російські загарбники запустили по Україні 126 ударних БПЛА. Серед них були безпілотники типу Shahed, зокрема 61 реактивний, S8000 «Бандероль»/«Дань-Т», «Гербера», а також дрони-імітатори типу «Пародія».

Безпілотники запускали з напрямків російських міст Орел, Курськ, Шаталово, Брянськ і Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованого Донецька, Гвардійського в окупованому Криму та з акваторії Азовського моря.

До відбиття російського повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00 суботи, 24 жовтня, українська ППО збила або подавила 101 безпілотник типу Shahed, зокрема 50 реактивних, «Гербера» та дрони інших типів.

Водночас зафіксовано влучання російських безпілотників на 14 локаціях, а також падіння збитих цілей та їхніх уламків на п’ятьох локаціях.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України у Телеграмі.

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