ППО України знешкодила 89 російських дронів за ніч, зафіксовані влучання

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Сили протиповітряної оборони України знешкодили 89 безпілотників, якими російські війська атакували країну з вечора 11 жовтня. Водночас зафіксовано влучання на 15 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей у чотирьох місцях.

За даними Повітряних сил, з 18:00 неділі, 11 жовтня, російські війська застосували керовану авіаційну ракету Х-59 та 121 ударний безпілотник різних типів.

Ракету Х-59 запустили з повітряного простору над акваторією Чорного моря.

Серед безпілотників були:

ударні дрони типу Shahed, зокрема 76 реактивних ;

«Гербера»;

«Бандероль» / «Дань-Т»;

дрони-імітатори типу «Пародія».

Запуски здійснювали з напрямків Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська в Росії, а також із тимчасово окупованого Донецька й Гвардійського в тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали підрозділи української авіації, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:00 понеділка, 12 жовтня, протиповітряна оборона збила або подавила 89 російських безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання на 15 локаціях, а падіння збитих повітряних цілей та їхніх уламків — на чотирьох локаціях.

Дані щодо наслідків нічної атаки уточнюються.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України у Телеграмі.

Російські війська протягом минулої доби завдали ударів ракетами, керованими авіабомбами та безпілотниками різних типів по Харкову й 22 населених пунктах Харківської області. Унаслідок обстрілів загинули п’ятеро людей, зокрема дитина, ще 45 осіб дістали поранення або постраждали, серед них четверо дітей.

Крім того, російські війська завдали удару по Дніпру. Унаслідок атаки загинула одна людина, а вибухова хвиля пошкодила вікна багатоповерхового будинку.

Крім того, російські війська завдали удару по логістичних приміщеннях поштового оператора на півдні Одеської області. Унаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі, скління та обладнання. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Упродовж доби російські війська завдали 817 ударів по 57 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожої атаки в Запоріжжі поранено людину. Також надійшло 47 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

У ніч проти 12 жовтня російські війська кількома хвилями атакували Україну реактивними безпілотниками. В Івано-Франківську внаслідок удару загинули троє військовослужбовців, пошкоджено об’єкт інфраструктури, багатоквартирний будинок і комерційні приміщення.

Уночі російські війська атакували Ізюм Харківської області баражуючим боєприпасом типу S-8000 «Бандероль». Унаслідок удару одна людина зазнала поранень, пошкоджено близько 15 приватних і один багатоквартирний будинок. Також пошкоджено електромережі та лінію інтернету.

В Очакові Миколаївської області внаслідок російського удару ракетою «Бандероль»постраждала 54-річна жінка. Її стан стабільний. Також пошкоджено складське приміщення, чотири двоповерхові багатоквартирні та один приватний будинок.

Крім того, унаслідок російського ракетного удару по передмістю Харкова загинулитроє людей, ще дев’ятеро дістали поранення. Інформація про обставини атаки та стан постраждалих наразі не уточнюється.

Раніше РФ вдарила КАБами по Харкову, є загибла та постраждалі.

У Богодухівському районі Харківської області 11 жовтня російські військові атакували безпілотником вантажівку сільськогосподарського підприємства. Унаслідок удару загинув водій.

Також РФ атакувала Харків та дев’ять населених пунктів області, є постраждалі.

Нагадаємо, у Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по житловому будинку, який стався 10 жовтня. Унаслідок атаки загинули 20 людей, серед них четверо дітей, ще 17 осіб постраждали.

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