0:00 / 0:00

У ніч проти неділі, 29 листопада 2026 року, сили протиповітряної оборони збили та подавили 101 зі 140 безпілотників, якими російські війська атакували Україну з вечора 28 листопада, повідомили Повітряні сили ЗСУ. Серед запущених із напрямків Орла, Міллерова, тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в Криму цілей були ударні дрони типу Shahed (93 із них — реактивні), безпілотники «Гербера» та дрони-імітатори «Пародія».

Станом на 07:30 підтверджено збиття або подавлення 101 ворожого БпЛА, зокрема 55 реактивних «Шахедів». Водночас зафіксовано влучання на 27 локаціях та падіння уламків збитих цілей ще на 13 локаціях, а станом на ранок повітряна атака тривала через перебування в небі кількох ворожих безпілотників.

Джерело: повідомлення Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 23 жовтня щодо посилення захисту об’єктів критичної інфраструктури на опалювальний сезон 2026/27.

Від початку 2026 року Росія 62 рази атакувала українські харчові підприємства, склади та логістичні центри. Це майже вдвічі більше, ніж за всі попередні роки повномасштабної війни разом.

Читай нас у