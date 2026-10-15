ППО знешкодила 125 із 138 російських дронів за 15 жовтня

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Протягом дня 15 жовтня українська протиповітряна оборона збила та подавила 125 із 138 ударних безпілотників, якими Росія атакувала Україну.

За даними Повітряних сил ЗСУ, атака тривала з 7:30 до 18:00. Серед запущених дронів 90 були реактивними. Українські захисники знешкодили 79 реактивних безпілотників.

Станом на 18:00 у повітряному просторі України залишалися ще до чотирьох російських ударних дронів.

Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

Військовий розповів про загибель майже всієї родини після удару РФ по Радушному.

Нагадаємо, російська ракета вбила багатодітну родину на Дніпропетровщині.

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