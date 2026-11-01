ППО знешкодила 280 дронів протягом дня 1 листопада

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Протягом дня 1 листопада російські війська продовжували атакувати територію України ударними безпілотниками та ракетами. У період з 06:30 до 19:00 противник застосував 326 БпЛА різних типів, зокрема реактивні дрони та «Гербери», а також запустив шість дронів-ракет типу S8000 «Бандероль»/«Дань-Т».

За попередньою інформацією Повітряних сил ЗСУ, підрозділи протиповітряної оборони знищили або подавили за допомогою засобів РЕБ 274 БпЛА (із них 46 реактивних безпілотників) та всі шість «Бандеролей». Станом на вечір у повітряному просторі України ще залишалися понад 20 ворожих дронів, бойова робота з ліквідації яких триває.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ.

У неділю, 1 листопада, у Києві запровадили екстрені відключення електроенергії. Причиною стали наслідки російських ударів по енергетичних об’єктах і постійні атаки на енергосистему.

У ніч проти 1 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Житомирської області. Через удари без електрики залишилися понад 650 населених пунктів. Енергетики вже працюють над відновленням постачання світла.

Російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури у Кременецькій громаді Тернопільської області. Начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух повідомив, що внаслідок ворожого влучання повністю або частково знеструмлено 12 населених пунктів регіону.

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