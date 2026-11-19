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Сили протиповітряної оборони України знешкодили 69 із 98 безпілотників, якими російські війська атакували країну з вечора 18 листопада. Водночас зафіксовано влучання на 18 локаціях.

У ніч на 19 листопада, починаючи з 18:00 18 листопада, російські війська атакували Україну протикорабельними ракетами «Онікс» із території тимчасово окупованого Криму, а також 98 ударними безпілотниками.

Серед дронів були безпілотники типу Shahed, зокрема 61 реактивний, «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія».

БпЛА запускали з напрямків Орел, Курськ, Шаталове та Міллерово на території Росії, а також із тимчасово окупованих Донецька та Криму – з району Гвардійського.

Повітряний напад відбивали українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 8:00 четверга, 19 листопада, українська ППО збила та подавила 69 безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання ударних засобів на 18 локаціях.

Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України у Facebook.

18 листопада російські загарбники понад 20 разів обстріляли чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та ракетами. Поранення дістали шестеро людей.

Увечері 18 листопада російські війська атакували обласний центр, спричинивши пожежі в житлових будинках. Пораненій жінці медики надали допомогу безпосередньо на місці, повідомив в.о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

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