ППО знищила та подавила 105 дронів РФ за ніч, з них 49 — реактивних

0:00 / 0:00

У ніч проти 31 жовтня російські війська запустили по Україні 134 ударні безпілотники різних типів, зокрема Shahed, «Гербера» та дрони-імітатори «Пародія».

Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 105 ворожих БпЛА.

За даними Повітряних сил, пуски російських безпілотників зафіксували з кількох напрямків:

Орел, Курськ, Шаталово та Міллерово — територія РФ;

тимчасово окупований Донецьк;

тимчасово окуповане Гвардійське в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:30, протиповітряна оборона знищила або подавила 105 ворожих безпілотників. Серед них — дрони Shahed, зокрема 49 реактивних, «Гербера» та БпЛА інших типів.

Попри роботу ППО, зафіксовано влучання ударних безпілотників на 20 локаціях. Падіння уламків збитих дронів зафіксували ще на 10 локаціях.

На момент оприлюднення зведення кілька російських безпілотників залишалися в повітряному просторі України. Бойова робота сил протиповітряної оборони тривала.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У Сумській області внаслідок російських ударів за минулу добу загинула 43-річна жінка, ще 12 людей дістали поранення та травми. Загалом війська РФ атакували 20 населених пунктів регіону, зафіксовано 56 ударів.

30 жовтня російські військові атакували FPV-дроном приватну садибу у Стецьківському старостаті Сумської області. Унаслідок удару постраждала власниця домогосподарства — жінка дістала численні травми, їй надають медичну допомогу. Також загорівся житловий будинок, на місці працювали рятувальники.

У п’ятницю, 30 жовтня, російські війська атакували ударними безпілотниками цивільне підприємство у Шосткинській громаді на Сумщині. На момент удару на території об’єкта перебували працівники.

Вісім людей постраждали через атаки російських безпілотників на Сумщині.

Командира російського підрозділу Ахмат судитимуть за атаки на цивільну інфраструктуру Сумщини.

Росіяни намагаються просунутися до села Рясне на Сумщині — Трегубов.

Сумщина виділила ще 10 млн грн на закупівлю мобільних укриттів.

На Сумщині через вибух загинули двоє 14-річних хлопців.

Нагадаємо, російські дрони атакувалиЧернігівщину та пошкодили АЗС і пансіонат.

Читай нас у