23 листопада за православним календарем вшановують святителів Амфілохія Іконійського та Григорія Акрагантійського, а також мучеників Сисинія і Феодора. Цього дня День ангела відзначають чоловіки з іменами Григорій, Олександр, Федір, Борис, Іван, Макар та Олексій. У календарях іменин також зустрічаються жіночі імена Анна й Ольга. Розповідаємо, що означає кожне з них.

Цього дня своїх небесних покровителів вшановують носії кількох чоловічих імен. Серед них є імена грецького, латинського та давньоєврейського походження. Також 23 листопада можна привітати жінок з іменами Анна й Ольга.

Жіночі імена 23 листопада

Анна

Ім’я Анна має давньоєврейське походження. Воно утворилося від слова «Ханна» і означає «милість», «благодать» або «прихильність». Це одне з найдавніших жіночих імен, яке поширене в багатьох країнах світу. У християнській традиції ім’я пов’язане зі святою Анною, матір’ю Діви Марії. Серед поширених форм — Анюта, Анечка, Ганна.

Ольга

Ім’я Ольга має скандинавське походження. Воно походить від давньоскандинавського імені Гельга (Helga), яке означає «свята», «священна» або «світла». В Україні це ім’я відоме завдяки княгині Ользі, яка стала однією з найвизначніших постатей в історії Київської Русі. У християнстві її шанують як рівноапостольну княгиню. Серед зменшених форм імені — Олюся, Олечка, Оля.

Чоловічі імена 23 листопада

Амфілохій

Ім’я Амфілохій має давньогрецьке походження. Його пов’язують із назвою історичної області Амфілохія. У церковних джерелах ім’я відоме завдяки святителю Амфілохію, єпископу Іконійському, який жив у IV столітті. Він був одним із видатних богословів свого часу та брав участь у захисті християнського віровчення.

Григорій

Ім’я Григорій походить із грецької мови від слова grēgoros, що означає «пильний», «той, хто не спить», «уважний». Воно символізує уважність і готовність діяти. У християнській історії є багато святих із цим ім’ям. Зокрема, 23 листопада згадують святителя Григорія, єпископа Акрагантійського, який прославився своїм служінням і духовною мудрістю.

Сисиній

Ім’я Сисиній має давньогрецьке походження. Його пов’язують із грецьким словом Sisinnios, яке використовували як особове ім’я в античні часи. Точне значення імені не має загальноприйнятого пояснення. У православній традиції 23 листопада згадують мученика Сисинія, єпископа Кизіцького, який постраждав за християнську віру.

Федір

Ім’я Федір походить із грецької мови від імені Теодорос. Воно складається з двох частин: theos — «Бог» і doron — «дар». Тому його значення — «Божий дар» або «дарований Богом». Ім’я має давню християнську історію та поширене в багатьох слов’янських країнах. Серед поширених форм — Федя, Федорко, Теодор.

Олександр

Ім’я Олександр має грецьке походження. Воно утворилося від слів alexō — «захищати» та anēr — «чоловік», «людина». Традиційне значення імені — «захисник людей». Воно стало відомим ще в античні часи й набуло широкого поширення в різних країнах. Серед зменшених форм — Сашко, Саша, Олесь, Олександрик.

Борис

Ім’я Борис має слов’янське походження. Його пов’язують зі старослов’янським словом «боротьба», тому значення імені часто пояснюють як «борець» або «той, хто бореться за перемогу». Існує також версія, що воно є скороченою формою давнього імені Борислав. Ім’я відоме завдяки святому князю Борису, одному з перших канонізованих святих Київської Русі.

Іван

Ім’я Іван походить із давньоєврейської мови. Воно утворилося від імені Йоханан і перекладається як «Бог милостивий», «Божа благодать». Це одне з найпоширеніших чоловічих імен в Україні. У християнській традиції воно пов’язане з багатьма святими, зокрема з Іваном Хрестителем та апостолом Іваном Богословом. Поширені форми — Івась, Іванко, Іванчик.

Макар

Ім’я Макар має давньогрецьке походження. Воно утворилося від слова makarios, яке означає «щасливий», «блаженний» або «благословенний». У давнину так називали людей, яким бажали щасливої долі та Божої прихильності. Ім’я має давню християнську традицію. Серед його форм — Макарко, Макарчик.

Олексій

Ім’я Олексій походить із грецької мови від слова alexein, що означає «захищати», «оберігати», «відбивати напад». Тому його тлумачать як «захисник» або «той, хто оберігає». Ім’я поширене в багатьох країнах і має чимало святих покровителів у християнстві. Серед зменшених форм — Льоша, Олесь, Олексійко.

Ераст

Ім’я Ераст має давньогрецьке походження. Воно утворилося від слова erastos, яке перекладають як «коханий», «бажаний» або «той, кого люблять». У християнській традиції відомий святий Ераст, один із сімдесяти апостолів, якого згадують у Новому Завіті. Його ім’я пов’язане з ранньою історією поширення християнства.

Орест

Ім’я Орест походить із давньогрецької мови. Воно пов’язане зі словом oros, що означає «гора». Тому ім’я традиційно тлумачать як «той, хто живе в горах» або «гірський». Воно відоме ще з античної міфології, де Орест був сином Агамемнона. У церковній традиції також шанують мученика Ореста Тіанського, лікаря.

Родіон

Ім’я Родіон має грецьке походження. Його пов’язують із назвою острова Родос або грецьким словом, яке означає «троянда». Тому серед тлумачень імені є значення «житель Родосу» та «трояндовий». Воно набуло поширення в різних країнах і має давню історію.

День ангела — що це за свято

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, ім’я якого людина отримала під час хрещення. У християнській традиції вважається, що цей святий є небесним покровителем людини та супроводжує її протягом життя.

Іменини не обов’язково збігаються з днем народження. Їхню дату визначають за церковним календарем, орієнтуючись на пам’ять святого, на честь якого назвали людину.

Як святкувати День ангела

Традиційно цей день починають із молитви. Віряни можуть відвідати храм, подякувати Богові за прожиті роки, попросити свого небесного покровителя про заступництво та підтримку. За бажанням можна сповідатися і причаститися.

Після цього іменинники можуть провести час із родиною та друзями, запросити близьких на святкову вечерю або просто присвятити день спілкуванню з дорогими людьми. Головне — пам’ятати про духовне значення свята.

Як привітати з іменинами 23 листопада

У День ангела іменинникам бажають здоров’я, щастя, душевного спокою, родинного затишку та Божого благословення. Також можна побажати, щоб небесний покровитель завжди оберігав від негараздів, допомагав знаходити правильний шлях і додавав сил у складні моменти.

Привітання не обов’язково має бути довгим. Достатньо сказати щирі слова, побажати миру, любові та здійснення мрій. Навіть невеликий знак уваги може зробити цей день особливим.

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