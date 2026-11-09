Представник України в ООН закликав не ототожнювати російські обстріли цивільних з ударами ЗСУ по військових об’єктах

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9 листопада постійний представник України при ООН Андрій Мельник закликав Організацію не поширювати неперевірені російські заяви про загибель цивільних на території РФ. Також він наголосив, що не можна прирівнювати російські удари по мирному населенню до українських атак на військові об’єкти на території Росії.

«Прошу припинити створювати хибне враження, ніби Україна атакує цивільних. Не можна ставити на один рівень геноцидні, навмисні й систематичні атаки Росії проти України та її цивільного населення з правомірними ударами України по військових цілях у Росії, які є реалізацією нашого невіддільного права на самооборону», - наголосив Мельник.

Він підкреслив, що Україна суворо дотримується міжнародного гуманітарного права.

За словами Мельника, лише в жовтні російські війська втратили в Україні понад 54 тис. військовослужбовців убитими й важкопораненими.

Він також відзначив, що в інтернеті поширюються численні відео катувань, жорстокого поводження та принижень у російській армії, які нерідко знімають і публікують їхні командири або товариші по службі.

Мельник заявив, що російська армія втратила стратегічну ініціативу й наступальні спроможності, а плани очільника РФ Володимира Путіна щодо подальших завоювань залишаються ілюзією.

Він окреслив три основні напрямки дій Кремля: посилення атак на цивільне населення України, диверсійні операції та психологічну війну для розколу українського суспільства й послаблення відносин з європейськими союзниками, а також використання дипломатії для затягування часу, поки Росія продовжує руйнувати українську інфраструктуру.

«Путін цинічно розігрує дипломатичну карту не для того, щоб покласти край цій війні, а лише щоб виграти час», - зауважив постпред.

Мельник також різко відповів на заяви російського представника Василя Небензі, який висловив особливу стурбованість становищем українських військовослужбовців. Український дипломат запропонував йому спрямувати свою «гуманітарну турботу» на російських військових та їхні родини.

Про це він заявив у понеділок, 9 листопада, на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Україні у зв’язку з російськими обстрілами, передає власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.

Нагадаємо, що 9 листопада Китай на засіданні Ради Безпеки ООН висловив підтримку дипломатичним зусиллям, спрямованим на припинення війни Росії проти України.

Також, 9 листопада під час термінового засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого російським атакам на цивільне населення та критичну інфраструктуру України, постійний представник РФ Василь Небензя зробив заяву з погрозами на адресу Європи.

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