Представники України, США та РФ прибули до пункту доставки гумдопомоги в Олешки

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Делегація за участю представників України, США та Росії прибула до місця, звідки завтра планують доставляти гуманітарну допомогу в Олешки.

Для забезпечення прозорості проведення чергового етапу гуманітарної місії на місці також присутні представники засобів масової інформації трьох країн.

Джерело: Давид Арахамія

Лубінець закликав надавати інформацію про жителів окупованих Олешок для гуманітарної місії.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець провів онлайн-зустріч із російською омбудсманкою Яною Лантратовою. Під час розмови сторони обговорили деталі гуманітарної місії в Олешках, які попередньо вже були узгоджені.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Україна запровадить припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок Херсонської області з 03:00 27 жовтня за київським часом. Це необхідно для проведення гуманітарної операції в місті. Військові заявили, що докладуть усіх можливих зусиль, аби допомогти мешканцям Олешок і забезпечити їхню безпеку.

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