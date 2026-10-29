Представники України, США та РФ прибули до пункту доставки гумдопомоги в Олешки
Делегація за участю представників України, США та Росії прибула до місця, звідки завтра планують доставляти гуманітарну допомогу в Олешки.
Для забезпечення прозорості проведення чергового етапу гуманітарної місії на місці також присутні представники засобів масової інформації трьох країн.
Джерело: Давид Арахамія
Лубінець закликав надавати інформацію про жителів окупованих Олешок для гуманітарної місії.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець провів онлайн-зустріч із російською омбудсманкою Яною Лантратовою. Під час розмови сторони обговорили деталі гуманітарної місії в Олешках, які попередньо вже були узгоджені.
Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Україна запровадить припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок Херсонської області з 03:00 27 жовтня за київським часом. Це необхідно для проведення гуманітарної операції в місті. Військові заявили, що докладуть усіх можливих зусиль, аби допомогти мешканцям Олешок і забезпечити їхню безпеку.