Президент Чехії Павел назвав угоду США з РФ щодо дизеля помилкою — Politico Europe

Президент Чехії Петр Павел заявив, що домовленість США з Російською Федерацією — державою-агресором — про постачання дизельного пального ускладнила перспективи припинення вогню між Україною та Росією. За його словами, до скасування президентом США Дональдом Трампом санкцій щодо російського дизеля сторони були досить близькими до перемир’я.

В інтерв’ю Politico Europe Павел сказав, що узгоджені санкції США та Європи проти російської нафти, олігархів та інших галузей створювали для Москви тиск. Водночас оголошена на початку жовтня угода, за якою Росія має постачати до США сотні тисяч тонн дизеля, на його думку, дала Москві час перепочити та моральний стимул.

Позиція Білого дому

Білий дім заявив, що Трамп успішно домовився про постачання значних обсягів дизеля, щоб забезпечити світовий ринок пальним і знизити ціни. Угода викликала критику: двопартійна група американських сенаторів закликала президента США скасувати її.

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Президент України Володимир Зеленський у дописі в соцмережах заявив, що домовленість грає на руку Росії та дає їй змогу довше вести війну. Він також звинуватив Трампа у використанні мирних переговорів у Флориді як прикриття, поки адміністрація США просувала угоду з Росією.

Оцінка Петра Павела

Павел не став називати дії США зрадою України чи європейських партнерів, однак охарактеризував рішення як помилку. На його думку, воно дає Москві надію ігнорувати Європу та Україну, зосередившись на домовленостях зі США, а потенційно й із Китаєм. Чеський президент вважає такий сценарій таким, що суперечить інтересам Європи.

Павел також наголосив, що Україна стала жертвою війни, оскільки саме Росія здійснила напад. Він не виключив відновлення регулярних економічних відносин Європи з Росією в майбутньому, але лише за умови, що вона поважатиме суверенітет і кордони інших держав.

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