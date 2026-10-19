Президент Трамп призупинив нові санкції проти Росії — The Guardian

У США президент Дональд Трамп підписав указ, який відкладає запровадження нового масштабного пакета санкцій проти Російської Федерації — держави-агресора. Він пояснив це переговорами щодо припинення війни Росії проти України та небажанням відштовхнути Москву від столу переговорів.

Як повідомляє The Guardian, Трамп також укотре заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито не прагне завершення війни. Президент США написав у Truth Social, що не хоче робити нічого, що, на його думку, могло б завадити переговорам із Росією.

Обмін розвідданими та Starlink

Раніше Зеленський подякував адміністрації Трампа за відновлення обміну розвідувальними даними між США та Україною. Водночас він заявив, що Сполучені Штати навмисно обмежували Україні доступ до супутникового інтернету Starlink, щоб надіслати Києву «сигнал».

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Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив, що Росія, ймовірно, причетна до спроби підпалу компанії, яка розміщує комунікаційне обладнання для мережі Starlink. За його словами, правоохоронці виявили на об'єкті легкозаймисті речовини. Компанія, місце розташування якої не уточнюють, має дев'ять супутникових антен, що забезпечують зв'язок Starlink і допомагають Україні.

Удари по Санкт-Петербургу та Києву

У Санкт-Петербурзі внаслідок українських ударів загорілися нафтовий експортний термінал і нафтобаза «Ручі». Посадовці повідомили про одну загиблу людину та п'ятьох поранених. Також під удар потрапили логістичний центр російського ритейлера Ozon і дата-центр технологічної компанії VK.

Міноборони РФ, держави-агресора, заявило про знищення 1015 українських дронів над 15 регіонами Росії, тимчасово окупованим Росією українським Кримом і Чорним морем. У Києві внаслідок нічного російського авіаудару загинула одна людина, ще двоє дістали поранення, повідомив мер Віталій Кличко. Пошкоджень зазнали медичний заклад і нежитлова будівля.

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