+13° Київ +10° Варшава +14° Вашингтон
$ 45.12 € 50.46 zł 11.52
$ 45.12 € 50.46 zł 11.52
+13° Київ +10° Варшава +14° Вашингтон
Головне Війна з рф

Президент Трамп призупинив санкції проти Росії — PBS NewsHour

Федір Криштовський 13 Жовтня 2026 01:52
Президент Трамп призупинив санкції проти Росії — PBS NewsHour

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю ухвалив несподіване рішення призупинити санкції проти Росії, держави-агресора. Україна водночас заперечила його заяву про перемир’я щодо енергетики.

Заяви про енергетику

Про ці події PBS NewsHour повідомив у сюжеті про останні події у війні Росії проти України. У заголовку сюжету також ідеться про критику угоди щодо російського дизельного пального.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Трамп також поклав відповідальність за високі ціни на енергію на Україну, а не на війну на Близькому Сході. PBS NewsHour подав цю заяву серед останніх подій у війні Росії проти України.

Коментар експерта

Ведучий Вільям Брангем обговорив останні події з Ендрю Вайсом. Вайс — колишній посадовець Державного департаменту США, який нині працює в Carnegie Endowment for International Peace. PBS NewsHour опублікував сюжет 12 жовтня 2026 року о 18:45 за східним часом США.

Читай нас у
Завантажуй наш додаток