Президент США Дональд Трамп у п’ятницю ухвалив несподіване рішення призупинити санкції проти Росії, держави-агресора. Україна водночас заперечила його заяву про перемир’я щодо енергетики.

Заяви про енергетику

Про ці події PBS NewsHour повідомив у сюжеті про останні події у війні Росії проти України. У заголовку сюжету також ідеться про критику угоди щодо російського дизельного пального.

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Трамп також поклав відповідальність за високі ціни на енергію на Україну, а не на війну на Близькому Сході. PBS NewsHour подав цю заяву серед останніх подій у війні Росії проти України.

Коментар експерта

Ведучий Вільям Брангем обговорив останні події з Ендрю Вайсом. Вайс — колишній посадовець Державного департаменту США, який нині працює в Carnegie Endowment for International Peace. PBS NewsHour опублікував сюжет 12 жовтня 2026 року о 18:45 за східним часом США.

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