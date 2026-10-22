Президент Трамп заявив про близькість домовленості щодо війни в Україні — RMF24

Президент США Дональд Трамп заявив, що завершення війни Росії — держави-агресора — проти України, на його думку, нині ближче, ніж будь-коли раніше. Він повідомив, що кілька днів тому обговорював із Владіміром Путіним можливість припинення війни. Про це пише RMF24.

Зустрічі спецпосланця США

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф протягом останніх двох днів провів зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і президентом держави-агресора Росії Владіміром Путіним.

Віткофф назвав переговори конструктивними, а також повідомив про намір продовжити їх на нижчому рівні. Водночас він визнав, що для досягнення результату ще необхідно виконати значний обсяг роботи.

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Заяви Трампа

Трамп заявив, що США ведуть переговори з Росією задля завершення війни в Україні. Він також висловив задоволення тим, що, за його словами, Росія не долучилася до конфлікту з Іраном.

Як зазначає RMF24, Трамп і раніше неодноразово заявляв, що завершення війни в Україні є близьким.

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