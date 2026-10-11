Президент Трамп заявив, що Україні потрібен новий лідер — The Guardian

У Вашингтоні президент США Дональд Трамп заявив, що Україні потрібен «новий лідер». Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у відповідь наголосив, що президент Володимир Зеленський має підтримку українського народу, а право визначати керівництво країни належить самим українцям, повідомляє The Guardian.

Заяви Трампа та відповідь Києва

Трамп також закликав Зеленського припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Президент США заявив, що Володимир Путін нібито прагне домовленості щодо війни, водночас без доказів звинуватив Зеленського у небажанні йти на компроміс.

Ці заяви пролунали після домовленості Вашингтона з Росією, державою-агресором, яка дозволяє їй постачати дизельне пальне на світові ринки. Зеленський раніше назвав цю угоду жахливою, несправедливою та нечесною.

Реакція партнерів і переговори

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем у розмові із Зеленським висловив повну солідарність з Україною. За даними канцелярії британського прем’єра, сторони обговорили необхідність зберігати тиск на Росію, а Бернем запевнив, що Лондон продовжить посилювати санкції та обмежувати можливості російської воєнної машини. Лідери також домовилися про особисту зустріч найближчими днями.

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Німеччина заявила, що й надалі працюватиме над новими санкціями ЄС проти Росії, попри домовленість Москви й Вашингтона щодо дизеля. Речник німецького уряду Штефан Корнеліус заявив про незмінність підтримки України в її захисті.

Російські державні медіа з посиланням на неназване джерело повідомили, що американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть відвідати Москву протягом найближчих двох тижнів. Радник Зеленського Дмитро Литвин повідомив, що українська делегація, яка відвідала Маямі для переговорів про завершення війни, прямувала додому.

Міноборони Росії, держави-агресора, також заявило про удари по центру обробки даних у Києві та вантажному судну з військовими вантажами для українського порту Одеса, а також про захоплення двох населених пунктів у Харківській області. Reuters не змогло незалежно підтвердити ці повідомлення.

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