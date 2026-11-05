Президент Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги — Jerusalem Post

Президент Володимир Зеленський указом від 2 листопада нагородив першу леді США Меланію Трамп орденом княгині Ольги I ступеня. Нагороду присудили за «значний особистий внесок у гуманітарну підтримку України», повідомляє Jerusalem Post.

Відзнака стосується гуманітарної роботи Меланії Трамп на підтримку українських цивільних, зокрема дітей, яких перемістили або примусово вивезли до Росії під час війни.

Евакуація з Олешок

За даними видання, перша леді США долучилася до переговорів про тимчасове припинення вогню в тимчасово окупованих Російською Федерацією Олешках. Це дало змогу доставити гуманітарну допомогу та евакуювати сотні жителів міста.

Чотири літаки з евакуйованими прибули до Білорусі в суботу, повідомили білоруське державне агентство БелТА та український високопосадовець. До повномасштабного вторгнення Росії в Олешках проживали близько 24 тисяч людей, нині там залишаються від 1,7 до 2 тисяч жителів, переважно літніх людей, а також приблизно 50 дітей. Після руйнування Каховської дамби було затоплено близько 90% міста.

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У Білому домі заявили, що Меланія Трамп самостійно ініціювала контакти між двома сторонами та домоглася припинення вогню. Російські й українські посадовці також дякували їй за сприяння домовленості, хоча деталі її участі в переговорах публічно не розкривали.

Зустріч у Білому домі

У четвер представники України та Російської Федерації — держави-агресора, які були залучені до евакуації, мають зустрітися у Білому домі на запрошення Меланії Трамп. Очікується участь українського омбудсмана Дмитра Лубінця, народного депутата Давида Арахамії, російської уповноваженої з прав людини Яни Лантратової та російського посадовця Кирила Дмитрієва.

Окремо США готуються провести 10–11 листопада в Абу-Дабі новий раунд тристоронніх переговорів за участю України та Росії. Спецпосланець США Стів Віткофф заявив, що на них обговорюватимуть безпекові домовленості після війни, заходи зі зниження інтенсивності бойових дій, гуманітарні питання та шляхи завершення війни.

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