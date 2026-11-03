Президент Зеленський підтвердив кібервідповідь на атаку РФ — PBS NewsHour

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відповіла на кібератаку проти системи повітряних сповіщень. За його словами, Росія, держава-агресор, атакувала українську систему, після чого користувачі отримували неправдиві попередження про нібито хімічну та ядерну загрози.

В інтерв’ю PBS NewsHour Зеленський підтвердив, що Україна здійснила кібервідповідь. Він назвав її реакцією на атаку проти цивільного населення та заявив, що Росія раніше проводила кібератаки проти банківської системи, пенсійних і соціальних сервісів України.

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Удари по енергетичних об’єктах

Також Зеленський пояснив відновлення українських ударів по російських енергетичних об’єктах. За його словами, Київ погоджувався не атакувати російські нафтопереробні заводи за умови, що Росія не завдаватиме ударів по українській енергосистемі. Президент заявив, що російська сторона продовжила масовані атаки, які спричинили значні проблеми з електропостачанням, після чого Україна відповіла.

Обмеження Starshield

Зеленський також повідомив, що кілька разів звертався до президента США Дональда Трампа щодо зняття обмежень на використання системи Starshield. За словами президента, це дозволило б Україні виявляти на території Росії позиції пускових установок балістичних ракет і завдавати по них точних ударів для захисту цивільних. Він додав, що вважає свої відносини з Трампом емоційними та закликав посилювати тиск на російського лідера Владіміра Путіна.

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