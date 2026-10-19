Президент Зеленський поговорив із посланцями США — The Hindu

Президент України Володимир Зеленський 18 жовтня поговорив з американськими посадовцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Контакти відбулися на тлі напруженості після заяв президента США Дональда Трампа про війну держави-агресора Росії проти України, повідомляє The Hindu.

Заява Трампа

Трамп заявив, що веде переговори про мир між Росією та Україною і досягає значного прогресу. Водночас президент США стверджував, що Зеленський не хоче завершення війни.

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За даними видання, Зеленський спілкувався з Віткоффом і Кушнером, намагаючись послабити напруженість. У матеріалі їх названо високопосадовими американськими посланцями.

Удари по енергетичних об’єктах

Того ж дня Україна та Росія завдавали ударів по енергетичних об’єктах одна одної. Москва залишила без електропостачання тисячі людей, а Київ здійснив найбільшу від початку війни у 2022 році атаку дронами на Санкт-Петербург.

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