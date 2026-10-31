Президент Зеленський пов’язав збій Starlink із загибеллю цивільних — PBS NewsHour

Президент Володимир Зеленський дав найчіткішу досі вказівку на те, що порушення роботи технології Starlink могло сприяти загибелі цивільних в Україні під час удару російських дронів по українському місту. Про це повідомляє PBS NewsHour.

Заява Зеленського

За даними видання, збій у роботі Starlink міг вплинути на здатність української оборони реагувати на атаку. У заголовку репортажу PBS NewsHour ідеться про українське місто, яке зазнало удару російських дронів у період порушення роботи сервісу.

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Визнання Маска та реакція США

Ілон Маск минулого тижня визнав, що наказав сповільнити роботу сервісу. PBS NewsHour зазначає, що навмисне перешкоджання українській обороні викликало двопартійне обурення у Вашингтоні.

Репортаж PBS NewsHour присвячений наслідкам порушення роботи Starlink для України в умовах російських атак дронами.

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