У Києві, Україна, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія — держава-агресор — увечері у вівторок атакувала балістичною ракетою електростанцію, а Україна не отримала завчасного попередження про запуск від західних союзників. За його словами, українські системи виявили ракети лише тоді, коли вони вже наближалися до столиці.

«Це абсолютно несправедливо: коли вони знищують нашу інфраструктуру, а Україна навіть не отримує ранніх попереджень про запуски балістичних ракет», — сказав Зеленський. Як повідомляє The Guardian, напередодні американські посадовці попереджали українських колег, що адміністрація президента США Дональда Трампа може зупинити обмін розвідувальними даними з Києвом.

Жертви удару по житловому будинку

Унаслідок іншого удару по багатоповерховому житловому будинку в Києві загинули двоє людей, ще 21 людина дістала поранення, повідомив мер столиці Віталій Кличко. У квартирах виникли пожежі, рятувальники евакуйовували мешканців і ліквідовували займання.

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Заяви щодо обміну розвідданими

Дональд Трамп заперечив, що обмін розвідувальними даними з Україною припинився. Він заявив журналістам, що США допомагають Україні та передають їй розвіддані, водночас працюючи з Києвом і Москвою над завершенням війни.

Зеленський також повідомив, що запропонував нові переговори зі спецпосланцями США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. У вечірньому зверненні він підтвердив підтримку Україною запропонованого Трампом енергетичного перемир’я за умови, що Росія його дотримуватиметься. За словами президента, українська сторона передала США пропозиції щодо можливих наступних зустрічей і розмов.

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