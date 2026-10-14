Президент Зеленський запропонував США нові переговори — Daily Maverick

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував у найближчі дні провести нові зустрічі з американськими посланцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Це відбувається на тлі активізації зусиль Вашингтона повернути Київ і Москву до переговорів щодо припинення війни Росії проти України.

Пропозиції щодо зустрічей

Як повідомляє Daily Maverick, українська команда передала американській стороні пропозиції щодо можливих наступних зустрічей і розмов. За словами Зеленського, через свою команду він також передав Віткоффу та Кушнеру пропозицію зустрітися найближчими днями.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Енергетичне перемир'я

У вечірньому відеозверненні Зеленський також заявив, що Україна підтримує запропоноване президентом США Дональдом Трампом енергетичне перемир'я за умови, що Росія його дотримуватиметься.

Пропозиція щодо нових контактів пролунала після переговорів у США минулого тижня. Тоді Віткофф і Кушнер повідомили українській делегації, що домовленість, яка дозволяє експорт російського дизельного пального, має на меті повернути Москву до переговорного процесу.

Читай нас у