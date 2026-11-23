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58-річний прикордонник Юрій Лазоренко з Полтавської області на псевдо «Лоза» після важкого поранення голови впродовж восьми годин допомагав побратимам утримувати позиції в напівоточенні на сватівському напрямку.

Чоловік, який понад 20 років пропрацював енергетиком у «Нафтогазі», мобілізувався до 15-го мобільного прикордонного загону в лютому 2023 року, стримував наступ окупантів поблизу Часового Яру на Донеччині, а згодом воював на Луганщині, де в жовтні 2023 року під час ворожого штурму дістав осколкове поранення голови та акубаротравму.

За словами бійця, після влучання уламка він знепритомнів, однак побратими швидко привели його до тями, наклали пов’язки та затягли в укриття, звідки він ще вісім годин продовжував відбивати атаки до ранкової евакуації. Після кількамісячного лікування й реабілітації військовослужбовця перевели до Волинського прикордонного загону, де з березня 2024 року він охороняє українсько-білоруську ділянку державного кордону, тоді як його 30-річний син Владислав уже понад десять років продовжує виконувати бойові завдання у лавах Збройних Сил України.

Джерело: 6 прикордонний Волинський загін.

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