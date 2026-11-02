Прикордонник Лукас після контузії та лікування повернувся на передову

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33-річний сержант Павло із Волині до повномасштабного вторгнення працював у Польщі в галузі телекомунікацій та електрики. Коли почалася велика війна, чоловік повернувся в Україну, попри те, що його дружина чекала на народження першої дитини.

У лютому 2023 року Павло приєднався до Волинського прикордонного загону. Спочатку служив на кордоні з Білоруссю, а нині виконує бойові завдання поблизу лінії фронту, керуючи бойовими машинами.

Під час одного з виїздів ворог масовано атакував позиції українських захисників. Унаслідок удару дрона загинув побратим Артем, а інші військові зазнали важких поранень. Павло разом із товаришами вирушив на допомогу, попри обстріли, міни та ворожі безпілотники.

Під час цієї операції прикордонник отримав контузію та серйозне пошкодження слуху. Після лікування й реабілітації, зокрема за підтримки фахівців ветеранської політики, він отримав необхідні слухові апарати та згодом повернувся до виконання бойових завдань.

Нині «Лукас» продовжує службу, наголошуючи, що від професійності та витримки водія на передовій залежать життя побратимів.

Джерело: 6-й прикордонний Волинський загін

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