Прикордонники тиждень не фіксували роботи білоруських ретрансляторів для дронів рф

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Протягом останнього тижня українські прикордонники не фіксували на території Білорусі роботи ретрансляторів, які підсилюють сигнал російських ударних безпілотників Shahed та «Гербера».

Як повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко під час брифінгу, востаннє такі пристрої вмикали минулого тижня, а самі російські війська дещо скоригували маршрути польоту БпЛА.

Водночас у ДПСУ наголосили, що Білорусь продовжує підтримувати агресію рф, тому українська сторона постійно відстежує ситуацію.

Джерело: Главком.

Нагадаємо, Білорусь продовжує надавати Росії можливість використовувати ретранслятори для російських безпілотників під час атак по Україні. Водночас, за словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, перекидання російських військ на територію Білорусі не фіксують.

Раніше Зеленський попередив про плани Путіна розмістити балістичні ракети в Білорусі.

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