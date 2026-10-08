Прикордонники знищили п’ять одиниць техніки РФ за одну ніч

Українські прикордонники під час нічної розвідки на Придніпровському напрямку виявили замасковану стоянку російської техніки. По ній одразу почали працювати FPV-дрони. У результаті ударів, за даними прикордонників, було знищено п’ять цілей — танк Т-72, бронеавтомобіль «Тигр», бензовоз і дві гаубиці Д-30.

Українські прикордонники виявили російську техніку під час нічної розвідки на Придніпровському напрямку. Оператори безпілотників помітили стоянку, яку російські військові намагалися сховати від українських сил. На стоянці перебували одразу кілька важливих цілей. Серед них — танк Т-72, бронеавтомобіль «Тигр», бензовоз і дві буксировані гаубиці Д-30.

Після виявлення техніки українські оператори почали бити по ній FPV-дронами. Удари завдавали по цілях одну за одною. За інформацією прикордонників, у результаті було знищено всі п’ять одиниць російської техніки. Техніка стояла під навісами та всередині укриттів. Однак це не допомогло сховати її від українських безпілотників. Дрони змогли виявити цілі навіть у темряві завдяки тепловізійним камерам.

На відео, яке оприлюднили прикордонники, видно нічну роботу FPV-дронів. Кадри зняті через тепловізор, тому техніка добре помітна на тлі темної місцевості. У прицілах дронів по черзі з’являються російські артилерійські гармати, бронеавтомобіль, бензовоз і танк. Після влучань на кадрах видно наслідки ударів. Загалом операція тривала вночі, а саме відео займає 43 секунди. На ньому показано, як українські безпілотники знаходять замасковану техніку та атакують її.

Особливо важливими цілями були дві гаубиці Д-30. Це буксировані артилерійські гармати, які російські війська використовують для ударів по українських позиціях. Також серед знищеної техніки був танк Т-72. Ця машина залишається одним із найпоширеніших танків у російській армії та регулярно використовується на фронті. Ще однією ціллю став бронеавтомобіль «Тигр». Такі машини використовують для перевезення особового складу, патрулювання та виконання інших завдань у зоні бойових дій.

Окремо українські дрони вдарили по бензовозу. Знищення техніки для підвезення пального також може ускладнювати забезпечення російських підрозділів на передовій. У прикордонній службі зазначили, що всі п’ять виявлених цілей вдалося знищити. Відео операції вони оприлюднили як підтвердження роботи українських операторів безпілотників.

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