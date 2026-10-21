Приватна ППО в Україні збила понад 60 цілей, — Дикі Шершні

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Підрозділи приватної протиповітряної оборони в Україні вже демонструють результати у знищенні російських безпілотників, зокрема реактивних «Шахедів». Водночас кількість підтверджених збиттів поки залишається невеликою, а такі ініціативи ще не мають масового характеру.

За словами представників виробника, наразі публічно відомо лише про кілька успішних прикладів створення приватної ППО. Переважно йдеться про великі державні та приватні корпорації, які мають достатньо фінансових ресурсів для розвитку таких підрозділів.

«Наразі публічно відомо лише про кілька успішних прикладів створення приватної ППО, переважно це великі державні та приватні корпорації, які мають фінансову спроможність вкладати в це кошти», — зазначили у компанії.

У «Диких Шершнях» підтвердили, що приватні підрозділи протиповітряної оборони справді знищують російські повітряні цілі. Однак поки що це поодинокі випадки, а не масове явище, яке вимірюється сотнями збиттів щомісяця.

У компанії наголошують, що такі ініціативи вже демонструють реальні результати, хоча їхній вплив на загальну ситуацію з протиповітряною обороною України поки залишається обмеженим.

«На рахунку «Нічних Шершнів» вже понад 60 збитих цілей. На загальному фоні це дає підстави стверджувати, що зараз це найуспішніший підрозділ приватної ППО в Україні», — додали у компанії.

Виробник також розраховує суттєво збільшити результативність приватної ППО після налагодження серійного виробництва безпілотників-перехоплювачів, призначених для знищення реактивних дронів.

За оцінкою представників компанії, масштабування виробництва таких перехоплювачів може підвищити ефективність роботи підрозділів у кілька разів.

У перспективі, як зазначили у «Диких Шершнях», після підтвердження ефективності цієї моделі можна буде розширювати власну мережу приватної протиповітряної оборони відповідно до наявних ресурсів.

Таким чином, подальший розвиток приватної ППО залежатиме від результативності перехоплення російських безпілотників, можливостей серійного виробництва та фінансування.

Про це представник компанії «Дикі Шершні» розповів в інтерв’ю.

У ніч на 21 жовтня російські війська атакували Україну крилатими ракетами та 186 ударними безпілотниками різних типів. Українська протиповітряна оборона збила або подавила 150 ворожих БпЛА, ще 10 ударних безпілотників залишалися в повітрі станом на 08:30.

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