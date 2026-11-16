Приватна ППО в Україні знищила майже 90 повітряних цілей — Міноборони

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Групи приватної протиповітряної оборони (ППО) знищили майже 90 повітряних цілей від початку роботи проєкту навесні 2026 року. Наприкінці жовтня цей показник перевищував 60 цілей.

Кожне таке перехоплення допомагає рятувати людські життя, захищати критичну інфраструктуру та забезпечувати безперебійну роботу підприємств.

Проєкт приватної ППО впроваджується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2025 року №1506.

Він дозволяє підприємствам забезпечити додатковий захист:

працівників;

виробничих потужностей;

обʼєктів енергетики, які систематично зазнають атак безпілотних засобів противника.

Крім того, це рішення дозволяє швидко масштабувати спроможності протиповітряної оборони без додаткового навантаження на ППО Сил оборони України.

При цьому приватна ППО діє під контролем військового командування та в межах єдиної системи протиповітряної оборони Збройних Сил України.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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