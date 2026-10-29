Приватна ППО знищила понад 60 повітряних цілей за допомогою автоматизованих турелей

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Приватна протиповітряна оборона знищила вже понад 60 повітряних цілей за допомогою автоматизованих турелей. Ці системи використовують для виявлення та ураження повітряних загроз.

«Міністерство оборони та кластер оборонних інновацій Brave1 продовжують курс на впровадження автоматизованих турелей у систему протиповітряної оборони (ППО). Більше ефективних систем на озброєнні означає більше збережених життів і безпечніше небо над Україною», – ідеться у повідомленні.

У Міноборони нагадали, що Brave1 розпочав розвиток автоматизованих турелей ще у 2024 році. Зараз такі системи – не просто експериментальні технології, а невід’ємна частина ППО.

Вони вже стоять на озброєнні Повітряних сил України і знищують ворожі загрози, зокрема реактивні «Бандеролі» й дрони «Герань-5».

Автоматизовані турелі знищили вже понад 60 цілей у межах проєкту приватної ППО.

Лише за останній місяць цими засобами знищені десятки ворожих безпілотних літальних апаратів над Києвом.

«Це результат системної роботи, яка доводить, що новітні українські розробки здатні ефективно протидіяти повітряним загрозам як на фронті, так і над містами, захистивши критичну інфраструктуру», – підкреслили у міністерстві.

Проєкт приватної ППО реалізується відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 19 листопада 2025 року № 1506.

Він дозволяє підприємствам забезпечити додатковий захист своїх працівників, виробничих потужностей та об’єктів енергетики, які систематично зазнають атак безпілотних засобів ворога.

Крім того, це рішення дозволяє швидко масштабувати спроможності протиповітряної оборони без додаткового навантаження на ППО Сил оборони України.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

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Нагадаємо, Міноборони за пів року затвердило понад 1100 нових зразків озброєння.

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних Силах України новий безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва В-1. Надлегкі бомбери створені для ураження скупчень живої сили, автомобільної та броньованої техніки.

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