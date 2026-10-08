Пропагандист Михалков заявив, що Бог послав росії війну проти України

Режисер і пропагандист Микита Михалков заявив, що війна проти України нібито була «послана» Росії Богом, щоб росіяни переглянули свої життєві цінності. На його думку, події мали змусити суспільство «схаменутися» та усвідомити, що насправді має значення в житті.

«Я розумію, що ця фраза досить дивна, але нам Господь послав СВО, щоб ми схаменулися, щоб ми зрозуміли, чого варті справжні цінності і якими вони є», — заявив він пропагандистському RT.

Говорячи про «справжні цінності», Михалков окремо закликав не надто захоплюватися задоволеннями. За його словами, небезпечно, коли людина починає оцінювати життя за «кількістю та якістю розваг».

Щоб пояснити свою думку, режисер навів приклад експерименту з білою мишею, якій, за його словами, дали можливість отримувати задоволення натисканням кнопки. «Вчені провели експеримент, вони взяли білу мишу, підключили її до чогось і показали їй, що натискаєш на кнопку — і отримуєш задоволення. Вона натискала один раз, два, п'ять, потім вона притиснула кнопку — і померла. Ось це дуже, так би мовити, показовий образ — відчуття постійного свята, яке навіть у цей час не припинилося, воно триває», — сказав пропагандист.

Водночас Михалков не уточнив, які саме вчені та коли проводили описаний ним експеримент. При цьому він додав, що деякі люди «вже розуміють», що «веселитися рано не варто».

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1520 осіб. Також знешкоджено один танк, п'ять бойових броньованих машин, 73 артилерійські системи.

Окупований Донецьк та значна частина тимчасово захопленої російськими терористами території області залишилися без електропостачання 18 вересня.

У ніч на суботу, 19 вересня, російська терористична армія вдарила по Павлограду. Відомо про пожежу.

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