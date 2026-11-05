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Сергія Муліванова, який емігрував до РФ у 2024 році через незгоду з політикою Латвії, змусили підписати контракт із Міноборони Росії у московському СІЗО. Наразі чоловік, імовірно, перебуває на фронті, зв'язок із ним зник.

За даними видання «Осторожно, новости», у квітні 2026 року Муліванова заарештували за підозрою у дроперстві — перевезенні викрадених шахраями грошей. За словами родичів, він сам став жертвою шахрайської схеми.

30 жовтня чоловіка відправили до війська. Перед цим він встиг повідомити рідним, що його везуть у Ростов-на-Дону. Близькі стверджують, що 59-річний чоловік має цукровий діабет і полінейропатію та непридатний до військової служби.

Раніше Муліванов активно підтримував Кремль, виступав із проросійськими заявами та звинувачував владу Латвії в утисках російськомовного населення. У 2025 році він навіть заявляв про власну участь у вербуванні жителів Латвії на війну проти України.

У ніч проти 3 листопада в Латвії оголошували повітряну тривогу через невідомий безпілотник. Об’єкт упав у Балвському краї поблизу кордону з Росією, після чого там розпочали наземні пошукові роботи.

Латвійська прокуратура заявила, що мігрантів на білоруському боці кордону могли примушувати пошкоджувати інфраструктуру на території Латвії, якщо вони не заплатили за незаконне перетинання кордону.

На кордоні Латвії та Білорусі озброєні й замасковані чоловіки супроводжували щонайменше 20 мігрантів під час спроби незаконно перетнути державний кордон Латвії. Про інцидент повідомили міністр внутрішніх справ Латвії Яніс Домбрава та збройні сили країни.

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