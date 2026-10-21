Простої портів Чорного й Азовського морів можуть коштувати РФ до $2,2 млрд на місяць

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Фінансові втрати Росії через зупинку роботи портів на Чорному та Азовському морях можуть сягати $2,2 млрд щомісяця.

Такі оцінки наводить компанія, яка управляє терміналами Тамані.

За даними російських ЗМІ, у вересні вантажообіг у регіоні скоротився на 95–100%, а пасажирські перевезення — на 85%. Через зупинку роботи портів багато працівників відправили в неоплачувані відпустки.

Губернатор Краснодарського краю звернувся до федерального уряду з проханням виділити кошти на виплату зарплат працівникам, утримання інфраструктури, яка не працює, та оплату електроенергії й інших витрат.

Серед запропонованих заходів також — фінансова підтримка підприємств, які постраждали від припинення перевезень, зокрема компенсація відсотків за кредитами.

Нагадаємо, в одному з найпрестижніших районів Підмосков'я — Рубльовці — утворилися довгі черги на автозаправних станціях через дефіцит пального. Відео із заторами біля АЗС поширюють місцеві жителі.

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