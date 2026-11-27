Президент Росії Володимир Путін заявив, що російський флот має бути готовим виконувати бойові завдання в будь-якому районі Світового океану. Для цього він доручив удосконалювати озброєння підводних човнів, зокрема далекобійні високоточні ракети. Такі заяви пролунали 27 листопада під час наради з розвитку підводних сил ВМФ у Северодвінську.

Путін заявив, що російський військово-морський флот має не лише захищати морські кордони країни, а й бути здатним протистояти корабельним угрупованням противника та завдавати ударів по його стратегічних об'єктах. За його словами, до виконання таких завдань мають бути готові всі складові флоту: надводні й підводні кораблі, берегові підрозділи та військова інфраструктура.

«У сучасних умовах Військово-морський флот відіграє вкрай важливу роль у забезпеченні суверенітету й безпеки Росії, захисті наших національних інтересів», — заявив російський президент. Він додав, що флот повинен мати достатню ударну потужність, аби ефективно протистояти морським силам інших країн і вражати їхні стратегічні об'єкти.

Окремо Путін звернув увагу на зміни у веденні бойових дій на морі. За його словами, змінюються не лише загальні підходи до морських операцій, а й тактика застосування підводних сил.

Яке озброєння хочуть посилити

Путін заявив, що Росії потрібно продовжувати будувати підводні човни різних типів, але водночас не менш важливо вдосконалювати їхнє озброєння. Насамперед ідеться про високоточні ракети великої дальності та протикорабельні ракети. «Це дозволить нарощувати ударні можливості корабельних угруповань для розв'язання бойових завдань у будь-якому районі Світового океану», — сказав він.

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Також російський президент закликав активніше залучати до військових розробок технологічні компанії середнього та малого бізнесу. Йдеться про співпрацю з підприємствами, які можуть створювати або вдосконалювати обладнання та технології для потреб флоту.

Фактично Путін говорить про розширення можливостей російських військово-морських сил далеко за межами прилеглих до Росії морів. Серед озвучених ним завдань — протидія флотам інших держав і можливість завдавати ударів по стратегічних цілях на значній відстані.

Нарада відбулася після спуску прапора на підводному човні «Пермь»

Зустріч із питань розвитку підводних сил ВМФ відбулася в Северодвінську після церемонії підняття військово-морського прапора на атомному підводному човні «Пермь». За заявами російської сторони, він має посилити Тихоокеанський флот.

Цей підводний човен належить до проєкту 885М «Ясень-М». Російська влада заявляє, що він оснащений ракетами «Циркон». Його передача флоту стала одним із приводів для проведення наради, під час якої Путін окремо наголосив на необхідності розвивати підводні сили та їхнє озброєння.

На тлі атак на російські судна

Заяви Путіна пролунали на тлі повідомлень про атаки на російські судна в різних частинах світу. Зокрема, 21 листопада в районі Фінської затоки атакували суховантаж Sparta II. Наступного дня, 22 листопада, біля узбережжя Лівії були атаковані ще два російські судна, серед яких, за інформацією джерела, був корвет «Меркурій». Відповідальність за дві останні атаки взяла на себе Україна. Водночас обставини кожного з цих інцидентів потребують окремого розгляду, а самі повідомлення про атаки не означають, що всі деталі подій уже встановлені.

Раніше Путін уже погрожував розширити географію протистояння через дії інших країн щодо російських суден. У серпні під час зустрічі з командуванням Тихоокеанського флоту він заявив, що Росія може відповідати на захоплення своїх кораблів європейськими державами. При цьому, за його словами, відповідь не обов'язково має відбуватися в тому самому районі.

У жовтні на форумі «Валдай» російський президент знову заговорив про можливі дії у відповідь. Він допустив, що Росія може діяти не лише на Балтійському морі, а й в Атлантичному, Тихому та Індійському океанах. Тепер Путін говорить про необхідність мати підводні сили, здатні виконувати бойові завдання в будь-якій частині Світового океану. Це вже не просто заява про охорону російських морських кордонів: серед озвучених цілей — протидія флотам інших країн і ураження їхніх стратегічних об'єктів.

Такі заяви свідчать про намір Кремля посилювати можливості російського флоту та розглядати його застосування далеко за межами регіону війни проти України. Водночас самі по собі вони ще не означають, що Росія готує конкретну військову операцію проти іншої держави. Про це повідомляють росЗМІ.

27 листопада 2026 року в російському Северодвінську відбулася церемонія підняття Андріївського прапора на атомному підводному човні «Пермь» проєкту «Ясень-М». Після цього субмарину офіційно включили до складу Військово-морського флоту РФ. Російська влада заявляє, що човен стане частиною Тихоокеанського флоту та буде носієм гіперзвукових ракет «Циркон».

На російському суднобудівному підприємстві «Севмаш» 17 червня офіційно заклали новий багатоцільовий атомний підводний човен «Мурманск». Цей корабель став дев’ятим за рахунком ракетоносцем модернізованого проєкту 885М (шифр «Ясень-М»), який країна-агресор будує для свого флоту.

Росія розпочала фінальний етап ходових випробувань атомного крейсера Admiral Nakhimov, який вважається одним із найпотужніших надводних кораблів у складі її флоту. Після модернізації корабель отримав значне посилення озброєння і тепер має 176 пускових комірок для ракет різного призначення.

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