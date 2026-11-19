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Російський диктатор Володимир Путін висловився щодо ситуації на Донбасі та заявив, що вважає безглуздим прагнення України й надалі утримувати території регіону, які залишаються під її контролем. Про це 19 листопада повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на його заяву під час саміту АТЕС-2026.

За словами Путіна, йдеться приблизно про 10% території Донбасу, які не перебувають під контролем російських окупаційних сил. Він поставив під сумнів доцільність подальшого утримання цих позицій українською армією.

Заява пролунала на тлі обговорення можливих умов завершення війни. Раніше Путін також стверджував, що Україна має погодитися на компроміси, які Москва нібито пропонувала ще до зустрічі на Алясці.

Раніше прем'єр Австралії закликав Путіна негайно зупинити війну в Україні.

У Кремлі розкрили подробиці переговорів президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна, які відбулися в китайському Шеньчжені 18 листопада.

У китайському Шеньчжені 19 листопада президент США Дональд Трамп і президент Російської Федерації — держави-агресора — Володимир Путін розпочали двосторонні переговори.

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