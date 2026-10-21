Путін не розглядає енергетичне перемир’я з Україною, — Пєсков

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Російський диктатор Володимир Путін наразі не розглядає можливість енергетичного перемир’я з Україною. Позиція Москви з цього питання залишається незмінною.

За словами представника Кремля, Росія нібито прагне повного завершення війни, а не тимчасового припинення бойових дій.

«Росії потрібен мир, а не перемир’я», — заявив Пєсков.

Він також зазначив, що повне врегулювання російсько-української війни неможливе без участі представників української влади.

«Хтось там має ухвалити відповідальне рішення», — додав речник Кремля, не уточнивши, кого саме мав на увазі.

Дмитро Пєсков також прокоментував нещодавні висловлювання президента Фінляндії Александра Стубба щодо пошуку шляхів мирного врегулювання війни Росії проти України.

Раніше Стубб повідомив, що під час зустрічі української, американської та європейської делегацій у Норвегії вдалося напрацювати нові ідеї щодо завершення війни з Росією. За його словами, відповідні пропозиції планують передати Кремлю для ознайомлення.

Президент Фінляндії наголосив, що для досягнення миру необхідні терпіння та активні зусилля, однак війна продовжує забирати життя людей.

«На мій досвід, мир вимагає терпіння, але, на жаль, війна не чекає. Люди вмирають щодня. Наше завдання — робити все можливе, щоб покласти цьому кінець. І я думаю, що сьогоднішній день став кроком у правильному напрямку», — заявив Александер Стубб.

У Кремлі відреагували на ці слова критично. Пєсков заявив, що повторення загальноєвропейської позиції щодо України навряд чи сприятиме врегулюванню конфлікту.

«На мій погляд, повторення загальноєвропейської позиції щодо України навряд чи стане конструктивним внеском у врегулювання», — сказав речник Кремля.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

За тиждень після оголошення президентом США Дональдом Трампом енергетичного перемир’я Росія 76 разів атакувала українську енергетику та нафтогазовий сектор. За цей час російські війська випустили по Україні майже 2700 ударних дронів, 1700 авіабомб і 66 ракет. Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує бити по критичній інфраструктурі та намагається залишити українців без електроенергії.

Президент США Дональд Трамп планує запропонувати російському диктатору Володимиру Путіну нові вигідні для Кремля умови, якщо Москва виконає вимогу Вашингтона щодо перемир’я з Україною.

Міністерство оборони Росії офіційно підтвердило удар по об’єктах енергетичної та комунікаційної інфраструктури в Україні, попри оголошене президентом США Дональдом Трампом «енергетичне перемир’я».

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