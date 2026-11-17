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Російський диктатор Володимир Путін зустрівся з міністром транспорту Дмитром Ядровим невдовзі після атаки безпілотників на Кримський міст, однак не поцікавився наслідками удару. Натомість під час зустрічі в Кремлі обговорювали розвиток транспортної галузі та покращення залізничних перевезень, хоча через атаку поїзди затримувалися на кілька годин.

Міністр транспорту Дмитро Ядров виступив із доповіддю, але не згадав про інцидент на Кримському мосту. Путін також не став запитувати посадовця про ситуацію на переправі. Натомість він привітав керівника відомства з Днем працівника транспорту, який відзначають 20 листопада.

Під час виступу Ядров заявив про підвищення «комфорту та безпеки залізничних перевезень».

Водночас перевізник «Гранд Сервіс Експрес» повідомив, що чотири поїзди прибудуть до Керчі із затримками від двох до чотирьох із половиною годин.

Раніше безпілотники вже атакували пасажирські потяги. У червні внаслідок удару БпЛА по приміському поїзду «Азовський — Керч» загинула одна людина. У жовтні дрони влучили в потяг, у якому їхали футболісти московського «Локомотива».

Крім того, рух поїздів неодноразово затримували через атаки безпілотників.

Міністр також звітував про досягнення в інших проблемних сферах. Зокрема, він згадав про зростання морських перевезень.

Водночас прибутки багатьох російських постачальників зерна впали через удари ЗСУ по суднах у Чорному морі.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів про атаку на Кримський міст, переадресував їх до Міністерства транспорту. Він заявив, що відомство має надати точнішу інформацію про терміни відновлювальних робіт і час відкриття мосту для автомобілістів.

Однак протягом наступних двох із половиною годин у Telegram-каналі міністерства не з’явилося нових повідомлень із цього приводу.

Пєсков також назвав пошкодження мосту «незначними». Водночас, за інформацією Telegram-каналу Mash, один із безпілотників пошкодив арку переправи, через що «її повело приблизно на 15 градусів».

Про зустріч повідомила пресслужба Кремля.

Близько 6000 тонн російської сталі опинилися на дні Керч-Єнікальського каналу внаслідок руйнування конструкцій Кримського мосту в ніч на 17 листопада. Через це судноплавство між Чорним та Азовським морями, за твердженням автора повідомлення, фактично заблоковане: поза штучним фарватером протока надто мілка для проходження великих суден.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під ударом. Про атаку повідомив гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов, зазначивши, що рух транспорту мостом тимчасово припинили.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під атакою. OSINT-ресурси повідомляють про ймовірне падіння автомобільної арки переправи у воду, тоді як призначена РФ окупаційна влада Криму оголосила про зупинення руху транспорту мостом.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним Мадяр опублікував зображення безпілотників, які використали для ураження Керченського мосту 17 листопада. Він також розкрив підрозділи, залучені до спільної операції.

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