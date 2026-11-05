путін передав російські активи Japan Tobacco International компанії колишнього співробітника спецслужб рф

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Очільник кремля володимир путін підписав указ про передачу під «тимчасове управління» акціонерного товариства «Промислові активи» 100% долей у чотирьох російських підприємствах японської групи Japan Tobacco International (JTI), зокрема «Петро», «Крес Нева», «Дж.Т.І. Донской табак» та «Дж.Т.І. Єлець».

Японська компанія контролювала до 40% тютюнового ринку рф і випускала бренди Winston, Camel, Sobranie та LD. Формально власники зберігають право власності, проте втрачають управління підприємствами із 4 тисячами працівників.

За даними реєстрів, АО «Промислові активи» зі статутним капіталом 100 тисяч рублів було зареєстроване у вересні 2026 року, а його єдиним акціонером є Сергій Дрьомов — колишній депутат підконтрольного рф «Держради Криму» та ексофіцер російських спецслужб (2000–2016). Окрім JTI, восени 2026 року кремль у межах указу про «тимчасове управління» вилучив російські активи компаній Nestle, Aptar, Metro, Auchan, FM Logistic та «Лемана Про».

Джерело: росЗМІ.

Російська влада значно збільшила продажі майна, конфіскованого у громадян і компаній, щоб скоротити дефіцит бюджету, який зростає на тлі війни. Із січня до листопада 2026 року виторг від продажу такого майна становив близько $4,6 млрд. Це більш ніж у чотири рази перевищує показник за весь 2025 рік, коли вдалося отримати приблизно $1,1 млрд.

Російські мільярдери пожертвували на бюджет РФ понад $5,6 млрд, — Reuters.

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