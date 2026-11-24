Російський диктатор володимир путін заявив про неминучість відповіді росії на атаки Збройних сил України по об’єктах паливно-енергетичного комплексу рф, поскаржившись, що Київ продовжує ці удари попри заклики президента США Дональда Трампа.

Під час наради з питань розвитку паливно-енергетичного комплексу та екологічної безпеки він запевнив, що ці атаки нібито не здатні завдати критичної шкоди, однак водночас зажадав посилити захист енергетичної інфраструктури.

Очільник кремля також назвав головним завданням на внутрішньому ринку стабільність постачання пального, стверджуючи, що ціни на бензин після пікових значень стабілізувалися. Крім того, путін пригрозив європейським країнам наслідками за спроби обмежити експорт російського пального та заявив про намір москви розширювати ринки збуту й розвивати нафтопереробну промисловість на сході рф.

Джерело: росЗМІ.

У ніч на 23 листопада безпілотники завдали серії ударів по одному з ключових об’єктів російської нафтотранспортної інфраструктури. Після атаки на НПС «Калейкіно» спалахнула пожежа.

До цього Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших НПЗ Росії в Башкортостані та НПЗ Лукойлу в Пермі.

Також у ніч на 23 листопада Сили оборони України завдали удару по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ. Масштабну пожежу на підприємстві зафіксували навіть супутники.

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